11. August 2023

Familienurlaub bei den Klums: So macht Heidi mit Tom und den Kindern Urlaub

Auf der italienischen Insel Capri lässt es sich Heidi Klum mit Ehemann Tom Kaulitz derzeit gut gehen. Zusammen mit ihren drei jüngsten Kindern macht das Topmodel hier Urlaub an der Küste – und gewährt dabei seltene Einblicke, auch auf ihren Nachwuchs. Bereits ihren vierten Hochzeitstag zelebrierte sie mit Kaulitz vor knapp einer Woche öffentlich in ihrer Story. Außergewöhnlich für Klum sind jedoch die Aufnahmen zusammen mit ihren Kindern. Denn gerade bei ihren jüngsten Sprösslingen ist die 50-Jährige besonders vorsichtig und achtet darauf, Lou, Johan und Henry stets aus der Öffentlichkeit zu halten. Bei ihren jetzigen Aufnahmen zeigt sie die Drei zwar nur von hinten, trotzdem ist dabei klar erkennbar, wie viel Spaß die Familie in ihrem Urlaub hat. Auf einem der Bilder posiert Klum neben Kaulitz, Mutter Erna und den drei Kindern während einer Bustour, kommentiert hat sie diesen Moment mit dem Wort "Glück" und zahlreichen Herz-Emojis. Auf einem weiteren Foto hält die "GNTM"-Jurorin zwei ihrer Kinder an der Hand hält und blickt mit ihnen aufs Meer hinaus. In der Story ist zudem zu sehen, wie die Kinder zusammen mit Kaulitz ins Meer springen.







