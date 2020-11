10. November 2020

Heidi Klum nimmt Tochter Leni mit zu GNTM-Dreharbeiten

Heidi Klums Tochter Leni könnte schon bald in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten: Nachdem die 16-Jährige vor Kurzem schon erklärt hatte, Model werden zu wollen und sich seither auf ihrem eigenen Instagram-Account immer öfter ihren Followern präsentiert, schnuppert sie nun offenbar auch erstmals TV-Luft. Heidi Klum postete ein Bild von sich und ihrer Tochter im Auto und schrieb dazu: "Es ist Bring-dein-Kind-mit-zur-Arbeit-Tag." Dazu setzte die 47-Jährige den Hashtag "#GNTM". Klum wohnt derzeit in Berlin, um für ihre Show "Germany's next Topmodel" zu drehen, die aufgrund der Corona-Pandemie in Deutschland stattfinden wird. Offenbar begleitete Leni ihre Mutter zu den Dreharbeiten. Ob sie aber auch in der Show zu sehen sein wird, ist nicht klar.

