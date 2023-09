7. September 2023

Sie heißen Uschi und Jäger: Heidi Klum schenkt Tom Kaulitz zwei Welpen

Anfang dieses Jahres mussten Heidi Klum und Tom Kaulitz einen schweren Verlust verkraften: Capper und Anton, die beiden Hunde des Paares, sind gestorben. Zu allem Überfluss verlor auch noch Kaulitz' Zwillingsbruder Bill seinen geliebten Hund Stitch. Die ganze Familie war in tiefer Trauer und nicht sicher, ob jemals wieder ein neuer Hund zu ihnen kommen würde. Zum 34. Geburtstag hat Klum ihrem Mann nun aber kürzlich zwei Welpen geschenkt. "Wenn er dir sagt, dass er nicht bereit für einen neuen Welpen ist und du ihn an seinem Geburtstag mit zwei überraschst", kommentierte die 50-Jährige ein Instagramfoto, auf dem Kaulitz mit den beiden Tieren zu sehen ist. In einem Q&A hat Klum jetzt auch verraten, dass es sich um ein Männchen (links auf dem Foto) und ein Weibchen handelt. Sie heißen Jäger und Uschi. "Das ist ein sehr alter, typisch deutscher Name", erklärte Klum ihren Followern die Namenswahl "Uschi". Mehr