30. Mai 2021

Endlich wieder unter der Sonne Kaliforniens: Heidi Klum entspannt am Pool

Was gibt es Schöneres, als nach getaner Arbeit am Pool zu relaxen? Das dachte sich auch Heidi Klum, die nach dem GNTM-Finale in Berlin zurück in ihre Wahlheimat Los Angeles geflogen ist. Im heimischen Garten genießt sie die warmen Temperaturen in Kalifornien. Während Klum im roten Bikini am Poolrand sitzt, entspannt Ehemann Tom Kaulitz im kühlen Nass. Nicht fehlen darf natürlich dessen Zwillingsbruder Bill, mit Achtziger-Jahre-Vokuhila, und Familienhund Anton hat sich ebenfalls aufs Bild gemogelt. "Wir lieben den Sonnenschein in Kalifornien", kommentierte Klum den Schnappschuss auf Instagram. In den kommenden Tagen dürften weitere folgen: Am 1. Juni feiert die Deutsche ihren 48. Geburtstag.

