4. August 2023

Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag auf Capri

Anfang August 2019 feierten Heidi Klum und Tom Kaulitz ein dreitägiges Hochzeitsspektakel auf Capri. Getraut wurden die beiden auf einer Luxusjacht von Toms Zwillingsbruder Bill Kaulitz. Zum vierten Hochzeitstag sind Klum und Kaulitz nun nach Capri zurückgekehrt und genießen das süße Leben. Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 50-Jährige mehrere Videos und Fotos von ihrem Aufenthalt. Zu sehen ist unter anderem, wie das Paar auf einem Motorroller über die Insel düst, vor dem berühmten Beachclub "La Fontelina" posiert und auf einem Boot entspannt. Klum kommentierte ihre Beiträge unter anderem mit den Worten: "We love you Capri" und "Ich bin soooo verliebt in Dich Tom Kaulitz". Mehr