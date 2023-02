22. Februar 2022

Heidi Klum und Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag

"Germany's Next Topmodel"-Jurorin Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz feiern Hochzeitstag. Am 22. Februar 2019 heiratete das Paar – und blickt nun schon auf vier gemeinsame Jahre zurück. Die Weltöffentlichkeit ließ man daran teilhaben. Die Model-Mama postete auf Instagram gleich mehrere Bilder, darunter auch ein Schnappschuss vor dem Spiegel, der die beiden Turteltauben mit offenbar recht wenig Kleidung zeigt, dafür aber in einem Zimmer voller Herzchenballons. Heidi schrieb: "Liebe meines Lebens". Das Paar gönnte sich – so erzählen es die Bilder – zum Ehrentag gleich zwei Kuchen.

