11. März 2022

Heidi Klum und Tom Kaulitz finden sich zum Anbeißen

Erinnern Sie sich noch an den Disneyfilm "Susi und Strolch"? In dem Zeichentrickabenteuer geht es um zwei Hunde, die sich ineinander verlieben. In einer Szene essen sie gemeinsam einen Teller Spaghetti und kommen sich so unbeabsichtigt näher. Dazu läuft ein Song mit dem Titel "Bella Notte". Es sieht ganz so aus, als hätten sich Heidi Klum und Tom Kaulitz von dem Streifen inspirieren lassen. Zwar verspeisen die beiden keine Nudeln, sondern knabbern zusammen an einem Grissini. Dafür passt Klums Kommentar: "Oh this is the night, it's a beautiful night and we call it…. Bella Notte." Klum und Kaulitz feierten erst kürzlich ihren vierten Hochzeitstag.

