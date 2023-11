24. November 2023

Verliebt an Thanksgiving: So romantisch verbringt Heidi Klum den Feiertag

Thanksgiving ist das wichtigste Familienfest in den USA – auch für Topmodel Heidi Klum, die hier bereits seit Jahren zuhause ist. Doch statt Familie gab es für Klum zum diesjährigen Feiertag jede Menge Zweisamkeit mit Ehemann Tom Kaulitz. Dabei hatte das Pärchen mehr zu feiern, als "nur" das amerikanische Erntedankfest: Im ZDF wurde am Donnerstagabend die neue "Bergretter"-Folge ausgestrahlt, in der Klum einen Gastauftritt hat. Die Freude war riesig – und so teilte die 50-Jährige zwei Videos, die ihren Followern private Einblicke in ihren Tag geben. Auf dem ersten Clip sieht man Klum, wie sie die neue Folge im Fernsehen anschaut. Doch auf der Couch sitzen zu bleiben, wäre bei einem solch euphorischen Moment wohl langweilig. Und so legt die "GNTM"-Jurorin In Unterwäsche und mit offenem weißen Hemd eine sexy Tanz-Einlage hin. Damit war der Abend noch lange nicht zu Ende. Auf einem weiteren Video sieht man Klum und Kaulitz inmitten der traditionellen Thanksgiving-Vorbereitungen tanzend, eng umschlungen und küssend – halb verborgen von einem Rotweinglas, das vor der Kamera platziert wurde. Dazu schreibt Klum: "Ich liebe dich". Was in diesem Moment in der Küche kulinarisch zubereitet wurde, teilte sie dann hinterher ebenfalls in ihrer Story: Ein riesiger Truthahn, den Kaulitz mit einem Daumen nach oben beurteilte. Mehr