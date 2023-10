8. Oktober 2023

Schon wieder: Heidi Klum vermisst ihr Gepäck nach einem Flug mit Lufthansa

So langsam dürfte sie mit ihrer Geduld am Ende sein: Zum dritten Mal innerhalb weniger Monate ist das Gepäck von Heidi Klum verschwunden, nachdem sie mit der Lufthansa geflogen ist. Die 50-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account Aufnahmen, die ein leeres Gepäckband am Flughafen von Los Angeles zeigen – ihre Koffer sind nicht angekommen. "Ich glaube, dass ich wirklich viel Glück habe, aber nicht, wenn es um das Thema Reisen, meine Koffer und die Lufthansa geht. Es ist immer und immer wieder das Gleiche: Mein Gepäck kommt nicht an", sagte sie. Klum war in Berlin, um für ihre Show "Germany's Next Topmodel" zu drehen und die neue Dessous-Kampagne mit ihrer Tochter Leni vorzustellen. Auf dem Rückweg nach Los Angeles ging ihr Gepäck offenbar verloren. Bereits nach dem Hinflug von New York nach Berlin fehlten Klums Koffer und auch im August, als sie aus ihrem Italien-Urlaub in die USA zurückkehrte, wandte sie sich auf Instagram mit einem Appell an die Lufthansa, weil ihr Gepäck tagelang unauffindbar war. Mehr