Model Heidi Klum macht ihrem Musiker-Mann Tom Kaulitz Konkurrenz und hat einen Song mit Rapper Snoop Dogg aufgenommen. "Chai Tea With Heidi" erscheint an diesem Freitag und ist zudem die Titelmusik für die neue GNTM-Staffel, die am 3. Februar startet. In den vergangenen Jahren waren in dem TV-Format stets Songs von Tokio Hotel zu hören. "Ich bin riesiger Fan von Snoop. Es war wirklich unbeschreiblich, mit dem Godfather of Rap in seinem Studio zu arbeiten. Ich liebe ihn. Meine Kinder sind mega stolz auf mich. Der Song ist positiv, eingängig. Man hat Bock zu tanzen", sagte Klum der "Bild"-Zeitung . Es ist nicht das erste Mal, dass die 48-Jährige sich als Sängerin versucht. 2006 veröffentlichte sie ein Weihnachtslied mit dem Titel "Wonderland", das vor wenigen Wochen erneut in die Charts gespült wurde. Kritik an ihren Gesangskünsten lässt Klum kalt. Über ihre Zusammenarbeit mit Snoop Dog sagte sie: "Entweder, der Song gefällt – oder nicht. Ich brachte das Projekt ins Rollen. Am Ende des Tages hätte jede Frau das Lied singen können. Hätte auch Snoop Dogg featuring Helene Fischer werden können."