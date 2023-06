13. Juni 2023

Heidi Klum postet Drei-Generationen-Foto auf Instagram

Dass gute Gene vererbbar sind, bewies Topmodel Heidi Klum bereits zweimal in Folge, als sie mit Tochter Leni gemeinsam für eine Dessous-Werbekampagne posierte. Und die Gene, die sie an Leni weitergegeben hat, kommen auch nicht von irgendwo. "Ich hab's von meiner Mama", sagte das Model bereits mehrfach auf Instagram. Wie ähnlich sich Klums Mama Erna, Leni und Heidi Klum selbst sehen, zeigt ein Drei-Generationen-Selfie, das die 50-Jährige auf Instagram teilte. Darauf strahlt das Dreiergespann glücklich in die Kamera, die Ähnlichkeit ist unverkennbar. Mehr