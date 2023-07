13. Juli 2023

Heidi Klums Kinder kritisieren Tom Kaulitz für sein schlechtes Deutsch

Seit mittlerweile fünf Jahren sind Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz und Heidi Klum offiziell zusammen. Doch nicht nur zu zweit tritt das Paar regelmäßig öffentlich auf, wie hier in Cannes im Mai dieses Jahres. Auch mit Klums Kindern soll sich Kaulitz gut verstehen, zusammen leben sie in Los Angeles und bilden eine große Patchwork-Familie. Über das Dasein als plötzlicher Stiefvater der vier Kinder sprach der 33-Jährige jetzt in seinem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood", den er mit seinem Zwillingsbruder Bill teilt. Wie er erzählt, fühle er sich in seiner neuen Rolle pudelwohl, besuche sogar regelmäßig den Elternabend von Sohnemann Henry. "Die Eltern sind die Nervösen. Und ich auch. Es ist so, als ob ich aufs College gehe", sagte er dazu. Doch bei aller Harmonie komme es hin und wieder auch zu Diskussionen zwischen ihm und den Kindern. "Die Kinder denken immer, dass mein Deutsch nicht gut ist. Dabei ist mein Deutsch exzellent", lacht der Gitarrist. Erst 2010 sei er nach Los Angeles gezogen, Deutsch ist seine Muttersprache. Warum die Kinder ihn aufziehen, weiß Kaulitz nicht. Sein Bruder merkte lediglich an: "Woher wollen die das wissen? Die sprechen doch alle kein Deutsch." Mehr