28. Februar 2022

Helen Mirren für Lebenswerk ausgezeichnet

"Lebenswerk, das klingt so großartig", meinte die britische Schauspielerin Helen Mirren am Sonntagabend, nachdem ihr von Kollegin Kate Winslet die Trophäe für ihr Lebenswerk überreicht worden war. "Ich nehme an, dass ich noch am Leben bin, also bin ich nach diesem Maßstab wohl geeignet." Ausgezeichnet wurde die 76-Jährige von Hollywoods Schauspielerverband Screen Actors Guild (SAG). In ihrer Rede erzählte die Grand Dame der Leinwand auch von dem Mantra, das hinter ihrem Erfolgen stehe: "Sei pünktlich und sei kein Arsch."

Mehr