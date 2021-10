"Rausch" heißt das neue Album von Helene Fischer, das am Freitag erschienen ist. Darauf singt die 37-Jährige, die gerade ihr erstes Kind erwartet, auch über ihr Liebesleben, wie sie in einem TikTok-Livestream verriet. Sie sei sehr glücklich, zitiert die "Bild"-Zeitung die Sängerin. So handelt der Song "Hand in Hand" von ihrer aktuellen Liebe, dem Vater ihres Babys Thomas Seitel. "Ich hab gewartet, jetzt weiß ich worauf. Jetzt steh ich hier und du siehst mich an. Ich bin bereit dir blind zu folgen. Ohne Angst. Das ist ein Neubeginn mit dir" heißt es im Lied unter anderem. Seitel war nach zehn Jahren Beziehung mit dem Entertainer Florian Silbereisen der erste neue Freund an ihrer Seite. Doch auch ihr Ex kommt im neuen Album vor. Den Song "Volle Kraft voraus" habe sie Silbereisen gewidmet. Die Botschaft darin ist simpel: "Es tat weh, doch ich muss weiterziehen und du auch".