4. Januar 2021

Ungeschminkt ins neue Jahr: Helene Fischer begeistert ihre Fans

Mit einem persönlichen Gruß an ihre Fans hat Helene Fischer das Jahr 2021 eingeläutet. "Ein neues Jahr ist wie ein Kapitel, das darauf wartet, von jedem einzelnen mitgeschrieben zu werden", schreibt die Sängerin in einem Beitrag auf Instagram. Sie hoffe, dass in diesem Jahr all die Dinge wieder möglich seien, die das Leben lebenswert machen: "Gesellige Abende mit Freunden, sorgenfreies Reisen, Konzertbesuche, Umarmungen und ein unbeschwertes Miteinander!" Mehr als für ihre Worte wird die 36-Jährige für ihren Look gefeiert. Fischer zeigt sich komplett ungeschminkt und begeistert ihre Fans mit ihrem Strahlen. "Wie schön du bist!", kommentiert eine Followerin. Eine andere schreibt: "Soooo natürlich und schön."

