Superman, The Witcher und Mission Impossible – Henry Cavill ist eines der bekanntesten Gesichter Hollywoods.





Auf Instagram stellt der Schauspieler im April 2021 die neue Frau an seiner Seite vor: Natalie Viscuso.





Dazu schreibt er: „Das bin ich, wie ich ruhig und zuversichtlich schaue, kurz bevor meine wunderschöne und brillante Liebe Natalie mich im Schach zerstört.“





Sie entgegnet – ebenfalls auf Instagram: "Ich erteile meinem Henry nur eine Letion im Schach. Oder möglicherweise lässt er mich nur gewinnen."





Fünf Fakten über Natalie Viscuso:





2005 wird ihr 16. Geburtstag im Rahmen der MTV-Reality-Show "My Super Sweet 16" im TV ausgestrahlt.





Viscuso ist Vizepräsidentin der TV- und Digitalstudios von Legendary Entertainment, der Firma hinter Cavills Kinohit "Man of Steel" – allerdings entstand der Film vor ihrer Arbeit für die Produktionsfirma.





Sie besitzt eine Französische Bulldogge namens "Meat". Immer wieder postet sie Fotos des Verbeiners auf ihrem Instagram-Kanal.





Von 2017 bis zur Insolvenz im Folgejahr arbeitet Viscuso als TV-Managerin für Harvey Weinsteins Produktionsfirma "The Weinstein Company".





Ihre Mutter Tammie Kay Baumann stirbt 2017 an Krebs. Auf Instagram bekundet Natalie Viscuso immer wieder öffentlich ihre Trauer und veröffentlicht Fotos ihrer Mutter:





"Ich weiß nicht was ich jetzt sagen soll, außer, ich habe diese Frau geliebt. Sie war alles. Ein Monat ist vergangen. Und schieß auf Krebs."





"Drei Tage, 30 Tage, 365 Tage. Jeder Tag ohne meine kleine Mutter ist gleich. Ich vermisse sie in jedem Moment an jedem Tag, nicht nur am ersten Jahrestag ihres Todes (…) Sie ist die stärkste Frau, die ich je gekannt habe. Daran werde ich mich heute erinnern. Und natürlich: Und schieß auf Krebs."

