5. Juli 2021

Herzogin Kate muss nach Corona-Kontakt in Quarantäne

In der vergangenen Woche besuchte sie das EM-Spiel England gegen Deutschland und das Tennisturnier in Wimbledon – nun muss Herzogin Catherine in Quarantäne. Die Frau von Prinz William hatte Kontakt mit einer Person, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Das gab ein Sprecher des Kensington Palastes bekannt. Die 39-Jährige zeige keinerlei Symptome und habe sich bereits viermal testen lassen. Alle Tests fielen negativ aus. Die dreifache Mutter befolge alle Vorgaben der Regierung und isoliere sich zu Hause, heißt es in dem Statement. Das bedeutet, dass sich die Britin für zehn Tage in Quarantäne begeben muss, obwohl sie bereits doppelt geimpft ist. Damit fehlte Kate nicht nur bei zwei Veranstaltungen zu Ehren des Nationalen Gesundheitsdiensts (NHS), die an diesem Montag stattfanden, sondern verpasst auch weitere EM-Spiele und Tennis-Matches. Prinz William, der im vergangenen Jahr an Covid-19 erkrankte und inzwischen geimpft ist, muss nicht in Quarantäne.

