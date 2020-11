"Ich bin so müde": Fünffach-Mama Hilaria Baldwin will keine weiteren Kinder

Zwischen 2013 und 2020 hat Hilaria Baldwin, zweite Ehefrau des Schauspielers Alec Baldwin, fünf Kinder bekommen. Zudem hatte die 36-Jährige zwei Fehlgeburten zu verkraften. Sie war also in den vergangenen sieben Jahren quasi permanent schwanger. Doch nun sei die Familienplanung abgeschlossen, sagte die gebürtige Spanierin der US-Zeitschrift "People" . "Ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, dass ich mit dem Kinderkriegen aufhöre, wenn es sich richtig anfühlt. Ich denke, jetzt ist dieser Zeitpunkt gekommen. Ich bin so müde. Und mit der Covid-Pandemie wäre es einfach nur verrückt, weitere Kinder zu bekommen." Bisher sei es ihr gar nicht so bewusst gewesen, wie groß die Familie ist, sagte Baldwin. Unter der Woche seien die Kinder in der Schule oder im Kindergarten gewesen und am Wochenende hätte die ganze Familie lustige Sachen unternommen. "Jetzt sind wir seit acht Monaten permanent zusammen und machen nicht viel. Plötzlich fühlt es sich an, als ob man viele Kinder hätte." Hilaria und Alce Baldwin sind seit 2012 verheiratet und haben vier Söhne und eine Tochter. Der jüngste Spross, Eduardo, wurde im September geboren.