Tennisspielerin Angelique Kerber hat auf Instagram die Geburt ihrer Tochter bekanntgegeben. Demnach kam das Mädchen am 25. Februar zur Welt und trägt den Namen Liana. Kerber veröffentlichte ein Schwarz-Weiß-Foto, auf dem neben ihrer Hand auch die ihres Partners Franco Bianco sowie die des Babys zu sehen ist. "Dich bei uns zu haben ist das schönste und überwältigendste Gefühl, das wir uns je vorstellen konnten", kommentierte die Sportlerin ihr Posting. Im Sommer vergangenen Jahres hatte Kerber ihre Teilnahme an den US Open abgesagt und gleichzeitig ihre Schwangerschaft verkündet. "Profisportler zu sein, bedeutet mir alles, aber ich bin dankbar für den neuen Weg, den ich einschlagen werde. Um ehrlich zu sein, bin ich nervös und aufgeregt zugleich", schrieb sie damals. Nach der Geburt wird sich Kerber eine Auszeit gönnen, plant aber schon ihre baldige Rückkehr auf den Tennisplatz, wie sie dem stern in einem Interview verriet. "Ich möchte so schnell wie möglich zurückkommen", sagte die 35-Jährige. Sie wolle "zeigen, dass beides möglich ist": Mutter und Profisportlerin zu sein.