Am vergangenen Freitag zeigte sich Ilka Bessin auf Instagram noch mit einer silbernen Gesichtsmaske und machte Witze, nun überrascht sie ihre rund 230.000 Follower mit einem ernsten Posting. "Ich hatte eine OP, die dank einem tollen Team von tollen medizinischen Mitarbeitern und allen fleißigen Helfern gut verlaufen ist. In solchen Situationen merkt man wieder, wie wichtig jeder in seinem Bereich ist. Danke euch wirklich von Herzen", schrieb die Entertainerin zu einem Foto, das sie mit einem großen Pflaster am Hals zeigt. Warum sie operiert werden musste, verriet Bessin nicht. Sie verlinkte aber den Berliner Intensivpfleger Ricardo Lange , der zu den bekanntesten Stimmen der Pflege in Deutschland zählt und öffentlich immer wieder Missstände anprangert. Ihren Humor hat sich Ilka Bessin trotz allem bewahrt. "Nach einigen Anfragen, ja ich hab mir ein Tattoo stechen lassen. Da steht jetzt: 'Bitte nicht füttern'", kommentierte sie ihr Posting. Kolleginnen wie Ruth Moschner, Janine Kunze und Kim Fisher wünschten der 50-Jährigen gute Besserung.