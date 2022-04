Ireland Baldwin berichtet von Angstzuständen und Drogenproblemen

Model Ireland Baldwin hat in der Facebook-Talkshow "Red Table Talk" über den bisherigen Tiefpunkt ihres Lebens gesprochen. "Ich war völlig am Ende, habe mich mit Xanax betäubt und getrunken. In meiner Familie gibt es viel Alkoholismus und Drogenabhängigkeit. Es gab eine Nacht, in der ich es mit dem Alkohol und der Einnahme von Tabletten übertrieben habe, weil ich ohne sie nicht einmal ins Bett gehen konnte. Ich hatte keine Kontrolle über irgendetwas in meinem Leben und habe mich mit meinen Essstörungen gequält", sagte die 26-Jährige im Gespräch mit Willow Smith, die die Talkshow gemeinsam mit ihrer Mutter Jada Pinkett Smith und ihrer Oma Adrienne Banfield-Jones moderiert. Zudem berichtete Ireland Baldwin von verschiedenen Arten von Missbrauch, den sie in Beziehungen erfahren habe sowie ihren Angstzuständen. Gelegentlich habe sie sogar ihre eigener Herzschlag in Panik versetzt, weil sie Angst hatte einen Infarkt zu erleiden. Experten sprechen von Cardiophobie. Irelands Mutter, Schauspielerin Kim Basinger, war ebenfalls in der Talkshow zu Gast und sprach über ihren Kampf gegen Agoraphobie. Zeitweise habe sie das Haus nicht mehr verlassen können und musste das Autofahren neu erlernen.