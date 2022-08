30. August 2022

Irina Shayk macht Urlaub mit Ex-Freund Bradley Cooper

Von 2015 bis 2019 waren Model Irina Shayk und Schauspieler Bradley Cooper ein Paar, 2017 wurde ihre gemeinsame Tochter Lea De Seine geboren. Offenbar verstehen sich die beiden trotz Trennung weiterhin so gut, dass sie nun einen gemeinsamen Urlaub auf den Bahamas verbringen. Die 36-Jährige veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account mehrere Fotos, die sie im Bikini am Strand zeigen. Auf einem Bild ist Cooper in Badehose zu sehen, Shayk lehnt ihren Kopf auf seine Schulter. Ein weiteres Motiv zeigt die beiden beim Schwimmen mit Haien. Ihr Posting versah Irina Shayk mit einem roten Herzen. Während das Model offiziell Single ist, wurde Bradley Cooper zuletzt eine Beziehung mit der politischen Beraterin Huma Abedin nachgesagt.

Mehr