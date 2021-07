"Es war Zeit, loszulassen": Jada Pinkett Smith trägt jetzt Glatze

Seit mehreren Jahren leidet Jada Pinkett Smith unter Haarausfall, kurz vor ihrem 50. Geburtstag wagte sie einen radikalen Schritt: Die Schauspielerin hat sich den Kopf rasiert und trägt nun Glatze. "Willow hat mich dazu gebracht, denn es war Zeit, loszulassen", kommentierte die Frau von Schauspieler Will Smith ein Foto, das sie gemeinsam mit ihrer Tochter zeigt. Die 20-jährige Willow trägt ihre Haare schon seit Längerem raspelkurz. In ihrer Facebook-Talkreihe "Red Table Talk" hatte Jada Pinkett Smith 2018 offenbart, dass ihr der Verlust ihrer Haare sehr zu schaffen mache. "Am Anfang war es beängstigend. Ich stand unter der Dusche und hatte büschelweise Haare in meiner Hand. Ich dachte nur: 'Oh mein Gott, bekomme ich etwa eine Glatze?'" Kein Arzt habe einen Grund für den Haarausfall finden können. Jada Pinkett Smith begann Turbane zu tragen, um die kahlen Stellen zu kaschieren. Schließlich habe sie ihr Schicksal akzeptiert und eingesehen, dass es Menschen mit weitaus größeren Problemen gebe. In ihren Fünfzigern wolle sie nun stolz eine Glatze tragen, schreibt Pinkett Smith.