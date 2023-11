11. November 2023

Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan hoffen auf "Freaky Friday"-Reunion

Nachdem der Hollywood-Streik ein vorläufiges Ende gefunden hat, könnten bald wieder neue Filme gedreht werden. Möglicherweise auch ein zweiter Teil von "Freaky Friday"? Im Jahr 2003 erschien die Komödie. 20 Jahre später sind die beiden Hauptdarstellerinnen Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan immer noch eng verbunden. So posteten sie aktuell ein Selfie auf Instagram. Curtis schreibt dazu: "Du bist erwachsen geworden und so schön! Nun, es ist Freitag, und der Streik ist vorbei, also können wir hoffentlich bald wieder die Plätze tauschen!" Damit spielt sie auf die Handlung von "Freaky Friday" an. In dem Film geht es um ein Mutter-Tochter-Duo, das in einem chinesischen Restaurant gemeinsam essen geht. Nachdem sie magische Glückskekse verspeist haben, tauschen sie die Körper. Die 15-Jährige (Lindsay Lohan) ist plötzlich im Körper ihrer Mutter (Jamie Lee Curtis), diese wiederum muss als Teenager wieder zu Schule gehen. Durch den Tausch lernen die beiden die Probleme der jeweils anderen viel besser kennen und verstehen. Seit einiger Zeit gibt es Gerüchte um eine Fortsetzung, doch bestätigt ist offiziell noch nichts. Mehr