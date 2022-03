Bei der Live-Show am Freitag müssen Fans der Sendung "Let's Dance" auf Moderator Daniel Hartwich verzichten. Der 43-Jährige ist an Corona erkrankt. Nun gab der Sender RTL bekannt, wer stattdessen an der Seite von Victoria Swarovski moderieren wird. Die Wahl fiel auf Jan Köppen, der sonst "Ninja Warrior" und "Take Me Out" präsentiert. "Ich springe natürlich gerne ein, aber ich gebe zu, mir geht schon schon jetzt ein bisschen der Stift", sagte der 39-Jährige in einer Instagram-Story . Vor allem Juror Joachim Llambi lasse seine Aufregung steigen, sagte Köppen. Der 57-Jährige ist für seine knallharten Urteile und oft wenig schmeichelhaften Kommentare bekannt. Hartwich bietet ihm stets gut Paroli. Ob das Jan Köppen auch gelingt? Sein Vorschlag: "Ich nenne ihn einfach die ganze Zeit Jo, zu Motsi sage ich Frau Mabuse und zu Jorge Herr González."