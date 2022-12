14. Dezember 2022

Jan Ullrich und Lance Armstrong verbringen gemeinsam Zeit in Los Angeles

Ende der Neunziger lieferten sie sich packende Duelle bei der Tour de France, inzwischen verbindet sie eine enge Freundschaft: Die ehemaligen Radprofis Jan Ullrich und Lance Armstong verbringen aktuell gemeinsam Zeit in Los Angeles. Neben Touren mit dem Rennrad stand auch ein Ausflug zum Basketballspiel der Los Angeles Lakers gegen die Boston Celtics auf dem Programm. Armstrong teilte ein Foto davon auf seinem Instagram-Account. Der 51-Jährige hatte Jan Ullrich in seiner schweren Krise beigestanden, als dieser mit Drogen- und Suchtproblemen kämpfte. "Du hast mir unter die Arme gegriffen und gezeigt, dass der größte Rivale ein echter Freund werden kann. Deine Unterstützung hat dazu beigetragen, dass ich heute wieder gesund bin und mein Leben im Griff habe", schrieb Ullrich im vergangenen Jahr zum 50. Geburtstag des Amerikaners.

