Überraschend veröffentlicht die Schauspielerin Janina Uhse ein Foto bei Instagram, dass sie mit einem Babybauch zeigt. Die 32-Jährige verkündet so ihre erste Schwangerschaft. In der Beschreibung zum Bild bezieht sie sich auf die Zeit, in der wir aktuell leben: "Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sich die Erde – nahezu über Nacht – in Gut und Böse teilen lässt, Europa in einen Krieg gezogen wird und vor einer gewaltigen Flüchtlingskrise und einem humanitären Supergau steht", so schreibt sie. Das Bild ist zwei Wochen alt, so beginnt der Text zu ihrem Foto und damit vor der Eskalation in der Ukraine entstanden. Trotzdem sich die Welt in den letzten zwei Wochen noch mal gravierend verändert hat, sagt die Schauspielerin über ihre Schwangerschaft: "Und ich konnte mir auch nicht vorstellen, dass ich mir je die Frage stellen würde, ob man in diese Welt noch ein Kind setzen sollte. Ich habe eine Antwort für mich gefunden. Sie lautet JA."

