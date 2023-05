17. Mai 2023

"Gewöhnt euch dran": Jannik Schümann postet Kuss-Bild mit seinem Freund

Am heutigen internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie nutzt Schauspieler Jannik Schümann seine große Reichweite (mehr als 350.000 Abonnenten) bei Instagram für eine wichtige Message. Der "Sisi"-Star postet auf seiner Plattform ein Kuss-Foto mit seinem Freund Felix Kruck, das am Trevi Brunnen in Rom entstanden ist und setzt dazu den Hashtag "Get used to it", also "Gewöhnt euch dran". Mehr