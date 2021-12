27. Dezember 2021

Jared Leto bedankt sich für Glückwünsche zum 50. Geburtstag

Er gehört zu den wandlungsfähigsten Schauspielern Hollywoods: Jared Leto feierte am zweiten Weihnachtsfeiertag seinen 50. Geburtstag. Auf Instagram bedankte sich der Amerikaner für die zahlreichen Glückwünsche und veröffentlichte dazu ein Foto, das ihn oberkörperfrei mit einem Stück bunter Torte zeigt. Der 50-Jährige ist aktuell im Kinofilm "House of Gucci" mit Plauze und Halbglatze zu sehen. Sechs Stunden saß er täglich in der Maske. Denn anders als bei früheren Rollen hat Leto sich das Gewicht dieses Mal nicht angefuttert, um danach wieder radikal abzunehmen. "Ich versuche, gesund zu bleiben, ernähre mich gut, schlafe viel, versuche, den Stress so weit, wie es eben geht, zu eliminieren. Fühlt sich so 50 an? Dann habe ich keinen Grund, mich zu beschweren", sagte er der "Bild"-Zeitung.

Mehr