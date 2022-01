13. Januar 2022

"GoT"-Star Jason Momoa und Lisa Bonet: Trennung nach fünf Jahren Ehe

Das Schauspielerehepaar Jason Momoa und Lisa Bonet hat sich getrennt. Das gaben sie nach fast fünf Jahren Ehe am Mittwoch in einem gemeinsamen Statement auf Instagram bekannt. "Wir haben alle den Druck und die Veränderungen dieser Zeiten des Wandels gespürt. Eine Revolution ist im Gange und unsere Familie bildet da keine Ausnahme. Wir spüren hin und wachsen an den seismischen Veränderungen", heißt es in der blumig formulierten gemeinsamen Erklärung. Dann ist zu lesen: "Und so teilen wir unsere Familienneuigkeit mit, dass wir in der Ehe getrennte Wege gehen." Der "Game of Thrones"-Darsteller und die Schauspielerin waren seit 2005 zusammen. Im Juli 2007 bekam das Paar sein erstes Kind, Lola, und im Dezember 2008 kam ihr zweites Kind, Nakoa-Wolf, zur Welt. Lisa Bonet ist auch die Mutter von Zoë Kravitz, 33, die sie mit ihrem Ex-Mann Lenny Kravitz bekam.

Mehr