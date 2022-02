7. Februar 2022

Jennifer Aniston und Adam Sandler zeigen sich bei Dreharbeiten

Bereits 2019 standen sie gemeinsam in der Netflix-Komödie "Murder Mystery" vor der Kamera. Nun drehen Jennifer Aniston und Adam Sandler erneut zusammen. Die 52-Jährige postete auf ihrem Instagram-Account ein Foto, das die beiden Schauspieler zusammen am Strand zeigt. "Back to work with my Buddy", kommentierte Aniston den Post und versah ihn mit dem Hashtag #MurderMystery2. Vielleicht erleben wir gerade die Geburt eines neuen Leinwand-Traumpaars: Analog zu dem realen Traumpaar Ben Affleck und Jennifer Lopez, die als "Bennifer" bekannt wurden, könnten man Sandler und Aniston als Filmpaar "Annifer" bezeichnen.

