21. Juni 2023

Jennifer Lawrence kommt mit ihren Eltern zur Filmpremiere

Schauspielerin Jennifer Lawrence ist derzeit auf Werbetour für ihre neue Komödie "No Hard Feelings". Zur Premiere in New York brachte die Schauspielerin ihre Eltern Karen und Gary Lawrence mit. Zu dritt posierten sie lächelnd für die Fotografen. So harmonisch wie es auf den ersten Blick scheint war das Verhältnis zu ihren Eltern allerdings nicht immer. Bereits als 14-Jährige zog Lawrence von zu Hause aus. "Meine Beziehung zu meinem Zuhause war schon immer kompliziert", sagte sie im vergangenen Jahr am Rande des Toronto Film Festivals. Die 32-Jährige wuchs in einem konservativen Elternhaus in Louisville, Kentucky auf. Mit ihrem Vater gab es später auch politische Differenzen, weil er die Republikaner und Donald Trump unterstützte, wie Laurence in einem Interview mit der "Vogue" verriet. Inzwischen scheinen sich Vater und Tochter arrangiert zu haben – zumindest reicht es für einen gemeinsamen Filmabend in New York. Mehr