Jennifer Lawrence nennt Dreharbeiten mit Leonardo DiCaprio "die Hölle"

Für den Netflix-Streifen "Don't Look Up" standen Schauspielerin Jennifer Lawrence und ihr Kollege Leonardo DiCaprio erstmals gemeinsam vor der Kamera. Neben den beiden Oscar-Preisträgern sind auch Stars wie Meryl Streep, Timothée Chalamet oder Cate Blanchett in der Komödie zu sehen. Lawrence war nun zu Gast in der US-Talkshow von Stephen Colbert und verriet, dass die Dreharbeiten mit DiCaprio und Chalamet nicht immer reibungslos liefen. Konkret erzählte sie von einem Tag, an dem eine Szene in einem Auto gedreht wurde. "Es war der nervigste Tag meines Lebens. Sie haben mich wahnsinnig gemacht", gestand die 31-Jährige. "Ich weiß nicht, was es war. Timothée war glaube ich einfach nur froh, mal wieder aus dem Haus zu kommen. Ich glaube, es war seine erste Szene. Und Leo hatte den Song ausgewählt, der im Auto lief, und meinte nur: 'Weißt du, dieser Song handelt von, du weißt schon, bla, bla, bla'", erzählte Lawrence und äffte dabei DiCaprios Stimme nach. "Ich erinnere mich nur daran, dass ich mich an diesem Tag absolut elend fühlte. Es war die Hölle." Trotz der Differenzen sei es alles in allem aber "cool" gewesen, den Film zu drehen, sagte die Schauspielerin, die aktuell ihr erstes Kind erwartet. "Don't Look Up" läuft ab dem 9. Dezember in ausgewählten Kinos und ab dem 24. Dezember bei Netflix.