Skandal-Auftritt bei den VMAs: Eigentlich sollte Jennifer Lopez Madonna knutschen

Es war eine Performance, die 2003 bei den MTV Video Music Awards für einen Eklat sorgte: Sängerin Madonna küsste auf der Bühne ihre Kolleginnen Britney Spears und Christina Aguilera. Doch eigentlich war der Auftritt ganz anders geplant. Wie Jennifer Lopez jetzt in einem Interview mit "E! News" bestätigte, sollte sie statt Aguilera (r.) Madonna knutschen. Lopez, Spears und Madonna hätte sich im Haus der 64-Jährigen getroffen, um alles zu besprechen. Doch zur Umsetzung auf der Bühne kam es dann nicht. "Ich hab damals einen Film in Kanada gedreht und konnte nicht weg, also haben sie Christina genommen", erklärte Lopez, die betonte, dass sie schon immer ein sehr großer Fan von Madonna gewesen sei.