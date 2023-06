19. Juni 2023

Pikantes Vatertags-Bild von Ben Affleck

Am Sonntag, 18. Juni, wurde in den USA der Vatertag gefeiert. Viele Promis posteten Bilder ihrer eigenen Väter oder ihrer Kindsväter. Die Sängerin Jennifer Lopez würdigte ihren Mann Ben Affleck mit einem ganzen Karussell-Posting bei Instagram. Doch ein Foto zog besonders viele Blicke auf sich: Ben Affleck oben ohne! Der Vater von drei Kindern, die er gemeinsam mit der Schauspielerin Jennifer Garner hat, zeigt sich auf dem Selfie halbnackt und gut trainiert. Die weiteren Postings sind Pärchenbilder des 50-Jährigen mit J.Lo und ein Videoausschnitt, in dem die 53-Jährige seine Vaterqualitäten in den Himmel lobt – doch offensichtlich, scheinen das nicht Afflecks einzige Vorzüge zu sein.