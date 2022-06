9. Juni 2022

Jennifer Lopez zieht beim Tribeca Festival alle Blicke auf sich

Für einen kurzen Moment redete niemand mehr von Filmen: Als Jennifer Lopez am Mittwochabend die Eröffnung des Tribeca Film Festivals in New York besuchte, zog sie mit einem transparenten Kleid, das viele Einblicke zuließ, alle Blicke auf sich. Dass sie mit ihrem Auftritt vom eigentlichen Inhalt ablenkte, sei ihr aber verziehen. Das Festival wurde nämlich mit dem Netflix-Film "Halftime" eröffnet - und darin geht es vor allem um sie: JLo. Es handelt sich dabei um eine Musik-Dokumentation, der den Start der Sängerin in die zweite Hälfte ihrer Karriere thematisiert. Betrachtet man ihren Auftritt am Mittwoch, muss man sagen: Start geglückt.

