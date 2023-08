30. August 2023

Jens "Knossi" Knossalla überrascht mit Gewichtsabnahme

Vor wenigen Monaten begeisterte YouTuber Jens "Knossi" Knossalla als Kandidat bei der RTL-Show "Let's Dance" und schaffte es bis ins Viertelfinale. Der 37-Jährige freute sich auch über die 15 Kilo, die er dank des Tanztrainings verloren hatte. Nun nahm Knossi an der dritten Staffel der Realityshow "7 vs. Wild" teil und wurde dafür in Kanada ausgesetzt. Drei Wochen lang musste er sich durch die Wildnis schlagen und ums Überleben kämpfen. Nach beendeten Dreharbeiten zeigt sich Knossi jetzt deutlich erschlankt auf Instagram. "Die blinzelnde Brust, bei Knossi ein Muss!", kommentierte er seinen Schnappschuss. Wie viel Gewicht er verloren hat, verriet Knossi nicht. Für den Internet-Star war es aber nicht die erste Teilnahme an der Survival-Show. Bei der zweiten Staffel "7 vs. Wild", die im vergangenen Jahr zu sehen war, gehörte er ebenfalls zu den Kandidaten und nahm damals neun Kilogramm ab. Mehr