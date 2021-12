6. Dezember 2021

Jessica Paszka räkelt sich nackt in den Laken

Im Mai wurde Jessica Paszka zum ersten Mal Mutter. Die 31-Jährige brachte ihre Tochter Hailey-Su auf Ibiza zur Welt. Dort lebt die frühere "Bachelorette" mit ihrem Verlobten Johannes Haller. Die Weihnachtszeit verbringt die Familie aber in Deutschland und dort entstand auch der freizügige Schnappschuss, den Paszka auf ihre Instagram-Account teilte. "Mama muss Schlaf nachholen", schrieb sie zu dem Foto, das sie nackt in einem Bett liegend zeigt. Haller kommentierte das Bild mit dem Wort "Mama" und drei Flammen-Emojis. Eigentlich will das Paar Ende Dezember in Österreich heiraten. Ob das klappt, ist derzeit unklar. Denn in der Alpenrepublik gilt vorerst bis zum 12. Dezember ein Lockdown.





