2. November 2021

Sie ist kaum zu erkennen: Jessica Simpson erinnert mit altem Foto an ihre Alkoholsucht

Sängerin Jessica Simpson hat auf ihrem Instagram-Account ein Foto veröffentlicht, auf dem sie kaum zu erkennen ist. In ihrem Kommentar schreibt die 41-Jährige, dass es am 1. November 2017 entstanden ist und "eine nicht wiederzuerkennende Version meiner selbst" zeigt. An diesem Tag habe sie entschieden, ihr Alkoholproblem in den Griff zu bekommen. Simpson schreibt über den Verlust von Selbstachtung und wie sie ihren Schmerz lange mit Alkohol betäubte. Halloween 2017 sei der Tiefpunkt ihres Lebens gewesen. Sie war nicht in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. "Ich hatte schreckliche Angst davor, dass sie mich in dieser Verfassung sehen. Ich schäme mich zu sagen, dass ich nicht weiß, wer sie an diesem Abend in ihre Kostüme gesteckt hat", offenbarte Simpson in ihrer 2020 erschienen Autobiografie. In dem Buch schreibt die Amerikanerin über ihre Alkohol- und Tablettensucht. Als einen Grund nennt Simpson ein jahrelanges Trauma, weil sie als Kind sexuell missbraucht wurde. "Die eigentliche Arbeit, die in meinem Leben geleistet werden musste, bestand darin, Versagen, Schmerz, Gebrochenheit und Selbstsabotage zu akzeptieren. Das Trinken war nicht das Problem. Sondern ich. Ich habe mich selbst nicht geliebt", heißt es in ihrem Instagram-Posting. Inzwischen ist Jessica Simpson seit vier Jahren trocken.

