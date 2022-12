7. Dezember 2022

Jessica und Elyas M'Barek genießen ihre Flitterwochen

Im September haben Schauspieler Elyas M'Barek und Model Jessica Riso auf Ibiza geheiratet. Seitdem trägt die gebürtige Amerikanerin seinen Nachnamen und der 40-Jährige kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. "Jeder Tag ist mein Lieblingstag mit meiner wunderschönen Frau", schrieb er etwa auf Instagram. Beim Oktoberfest in München zeigten sich die beiden erstmals gemeinsam als frisch vermähltes Paar, anschließend reisten sie unter anderem nach Miami. Ihre richtigen Flitterwochen holen sie offenbar jetzt nach. Auf seinem Instagram-Account postete M'Barek ein Foto, auf dem er zusammen mit seiner Frau lachend am Strand zu sehen ist. Beide tragen legere Kleidung und halten Kokosnüsse in der Hand. "Die besten Flitterwochen aller Zeiten!", kommentierte der Schauspieler den Schnappschuss, der auf den Malediven entstanden ist.

