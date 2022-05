28. Mai 2022

Jimi Blue Ochsenknecht absolviert ersten gemeinsamen Red-Carpet-Auftritt mit neuer Freundin

Am vergangenen Donnerstagabend fanden die "About You Awards Europe" in Mailand statt und zwischen 1.500 geladenen Gästen, gab es ein Paar, das besonders viele Blicke auf sich zog. Jimi Blue Ochsenknecht präsentierte nun auch offiziell seine neue Freundin Laura Marie Geissler. Sie ist Rennfahrerin und begleitete Ochensknecht nach Italien. Bisher konnte man nur hier und da mal eine Instagram-Story des frisch verliebten Paares erhaschen, nun macht es der Sohn von Uwe Ochsenknecht offiziell, indem er dieses Foto in seinen Instagram-Feed lud. Das Bild kommentierte er mit einem "starken Arm"-Emoji. Ein starker Auftritt im Partnerlook war es allemal. Seine neue Freundin kommentierte das Bild ebenfalls mit "Love" sowie einem weißen Herzen und einem Blitz.

