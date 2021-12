9. Dezember 2021

90 Kilo abgenommen: John Goodman ist kaum wiederzuerkennen

Bei der Premiere zur neuen Comic-Serie "The Freak Brothers" mussten alle zweimal hinschauen, um ihn zu erkennen: Schauspieler John Goodman zeigte sich deutlich erschlankt auf dem roten Teppich. Der 69-Jährige hat rund 90 Kilo abgenommen und sein Gewicht damit halbiert. Vor einigen Jahren brachte er noch 180 Kilo auf die Waage. Goodman hatte sich bereits 2007 vorgenommen, etwas gegen seine überschüssigen Pfunde zu tun, doch er wurde immer wieder Opfer des Jojo-Effekts. "Früher habe ich gerne mal 30 Kilo in drei Monaten abgenommen – aber mich dann mit einem Sixpack Bier oder so belohnt. Ich bin in alte Muster zurückgefallen", sagte er 2017 dem Sender ABC. Schließlich habe er es langsamer angehen lassen, sich mehr bewegt und seine Ernährung umgestellt. Goodman schwört auf die Mittelmeerküche mit viel Fisch, Gemüse, Olivenöl und Nüssen. Zudem engagierte er einen Personal Trainer, der darauf achtet, dass er täglich mindestens 10.000 Schritte macht. Goodman ist vor allem durch seine Rolle in der 90er-Jahre-Serie "Roseanne" bekannt.

Mehr