"Er hat mich gecastet": Julia Fox spricht über Romanze mit Kanye West

Die Romanze von Schauspielerin Julia Fox und Kanye West scheiterte Mitte Februar nach rund sechs Wochen. Nun hat die 32-Jährige mit der "New York Times" über ihre Zeit an der Seite des exzentrischen Musikers gesprochen. "Ich habe mein Bestes gegeben, damit es funktioniert. Ich hatte bereits ein vollgepacktes Leben. Wie sollte diese wirklich große Persönlichkeit in dieses Leben passen? Es war einfach nicht machbar. Ich habe in einem Monat sechs Kilo Gewicht verloren", sagte Fox. Zudem verriet die Amerikanerin, dass die Beziehung zum Teil inszeniert war. "Die Worte Freund oder Freundin kamen nie aus meinem Mund. Es fühlte sich so an, als wäre ich seine Freundin. Aber es fühlte sich auch so an, als ob ich in der Rolle seiner Freundin gecastet worden wäre – und er hat mich gecastet. Er war der Organisator des Ganzen. Es hat sich wie ein Film angefühlt." Nach der Trennung von Fox ist West inzwischen mit Model Chaney Jones liiert, die seiner Ex-Frau Kim Kardashian zum Verwechseln ähnlich sieht.