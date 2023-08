29. August 2023

Wohnmobil der GNTM-Teilnehmerin Julia Wulf ist abgebrannt

Schock für die ehemalige GNTM-Kandidatin Julia Wulf: Im Berliner Stadtteil Prenzlauer Berg ist ihr Wohnmobil abgebrannt. Die 28-Jährige hatte ihr "Wohni", wie sie das Fahrzeug liebevoll nennt, seit Längerem auf einem Parkplatz in der Nähe eines Supermarkts abgestellt. Durch Zufall sei sie zu Wochenbeginn einkaufen gegangen und habe ihr abgebranntes Wohnmobil entdeckt, erzählte Wulf in einer Instagram-Story. Die Nummernschilder an dem Fahrzeug seien abmontiert worden, weshalb sie nicht als Halterin identifiziert werden konnte. Auf ihrem Account teilte sie mehrere Fotos, auf denen das völlig abgebrannte Wohnmobil zu sehen ist. Der Brand ereignete sich in der Nacht zu Sonntag. Als die Feuerwehr am Einsatzort ankam, stand das Auto bereits komplett in Flammen. Die Polizei geht davon aus, dass der Brand absichtlich gelegt wurde und ermittelt wegen Brandstiftung. Immerhin: Wulf hat eine gute Versicherung, die ihr den Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro erstattet.