Sänger Justin Bieber hat seit Längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Sommer vergangenen Jahres machte er öffentlich, dass er am Ramsay-Hunt-Syndrom leidet und deshalb eine halbseitige Gesichtslähmung hat. Infolgedessen sagte er Konzerte seiner laufenden Welttournee ab, die Auftritte sollten zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Doch nun wurden alle Termine ersatzlos gestrichen, darunter auch Konzerte in Deutschland. Am 9. März hätte der 28-Jährige in München auftreten sollen. Für Hamburg, Köln, Frankfurt und Berlin gab es bisher keine Nachholtermine. Fans sollen die Kosten für ihre Tickets zeitnah zurückerstattet bekommen. Bieber selbst hat sich bisher noch nicht zu der abgebrochenen Tour geäußert. Ursprünglich hätte sie im Jahr 2020 starten sollen, musste jedoch aufgrund der Corona-Pandemie mehrfach verschoben werden. Im Februar 2022 infizierte sich der Sänger selbst mit dem Virus, vier Monate später wurde seine Erkrankung mit dem Ramsay-Hunt-Syndrom publik. Sein bisher letztes Konzert spielte Bieber am 4. September 2022 in Rio de Janeiro, Brasilien.