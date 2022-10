"Zehn Jahre sind nicht genug": Justin Timberlake macht Jessica Biel eine Liebeserklärung

Justin Timberlakes Ehe mit Jessica Biel war in den vergangenen Jahren turbulent. "Viel Auf und Ab", nannte es die Schauspielerin selbst kürzlich in einem Interview . Unklar, ob sie damit auf die Fotos anspielte, die Timberlake vor ein paar Jahren beim Händchen halten mit einer Kollegin zeigten. Ganz gleich, welche Abs das Paar durchgestanden hat, auf Instagram zelebrierten sie beide jetzt ihren zehnten Hochzeitstag. "Zehn Jahre sind nicht genug! Du machst mich jeden Tag zu einem besseren Ehemann und einem besseren Vater! Ich liebe dich so sehr, du wunderschöner Mensch!", schrieb der Musiker. Und auch Biel postete Grüße an ihren Mann. "Mit dir verheiratet zu sein ist das Abenteuer meines Lebens", schrieb sie.