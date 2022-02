4. Februar 2022

Kanye West und Kim Kardashian zoffen sich auf Insta über Tochter North

Kanye West (jetzt Ye) und Kim Kardashian tragen ihren Trennungsstreit in die Öffentlichkeit. Während der laufenden Scheidung des ehemaligen Paares eskalierte eine Auseinandersetzung wegen der gemeinsamen Tochter North. Rapper West veröffentlichte einen Screenshot vom neuen Tiktok-Konto der Achtjährigen und schrieb in Großbuchstaben dazu: "Da dies meine erste Scheidung ist, muss ich wissen, was ich tun sollte, wenn meine Tochter gegen meinen Willen auf Tiktok ist?". Kardashian antwortete ebenfalls auf Instagram: "Kanyes ständige Angriffe auf mich in Interviews und in den sozialen Medien sind tatsächlich verletzender als jedes Tiktok, das North machen könnte." Es sei der Wunsch ihrer Tochter, sich in dem sozialen Netzwerk auszuprobieren und mache dieser Freude.

