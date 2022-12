Katie Holmes bekam Shitstorm für ihr Outfit – jetzt rechtfertigt sich ihre Stylistin

Schauspielerin Katie Holmes gehörte zu den prominenten Gästen, die vor wenigen Tagen zum "iHeartRadio Jingle Ball", einem Konzert in New York, erschienen. Auf dem roten Teppich posierte die 43-Jährige in einer Art Bustierkleid über einer Jeans – und kassierte dafür einen Shitstorm. Solche Outfits seien bereits in den Nullerjahren uncool gewesen, so der Tenor vieler User, Holmes solle diesen "hässlichen" Trend nicht zurückbringen. Auch dass sie zu einer Gala in Turnschuhen erschien, fanden einige unpassend. Andere fragten sich, ob die Schauspielerin wohl eine Stylistin hatte und für deren Beratung Geld investierte. Eben jene Stylistin hat sich nun zu Wort gemeldet und den Look gerechtfertigt. "Wir entschieden, dass die kräftige Farbe und die dezenten Bustier-Details des Oberteils elegant sind und mit Jeans kombiniert Spaß machen würden, um ein jugendlicheres Gefühl für den 'Jingle Ball' und die dortige Atmosphäre zu schaffen", sagte Brie Welch der "New York Times" . Die bequemen Turnschuhe seien Katie Holmes' Idee gewesen. Immerhin sei es ein Konzert und da würde viel getanzt werden. Die Schauspielerin habe "cool" ausgesehen, so das Urteil von Welch.