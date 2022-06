26. Juni 2022

Fiona Erdmann setzt aufs Glück

Früher habe sie eine komplett andere Vorstellung davon gehabt, was sie glücklich mache, schreibt die ehemalige Kandidatin von "Germany's next Topmodel" auf Instagram. "Ich dachte, Geld und Sachgegenstände würden mich zu einer glücklichen Person machen", so Erdmann weiter. Heute schaue sie auf ihre Kinder und wisse, dass nichts in der Welt glücklicher mache als die eigene Familie. Der Post ist überschrieben mit "Aim for happiness not for money", also: Strebe nach Glück nicht nach Geld. Sätze, die sogar einige ihrer Follower wundern lassen. Schließlich lebt Erdmann seit nun mehr vier Jahren in Dubai, wo Luxus nun nicht gerade ein Fremdwort ist. Die lassen den vermeintlichen Abschied vom "Material Girl"-Dasein sodann auch nicht unkommentiert. So schrieb eine Followerin in Bezugnahme auf die dazugestellten Bilder: "Sagt sie ... und steht auf einer Yacht". Neben kritischen Tönen, erntet Erdmann aber auch viel Zuspruch für ihre Worte.

