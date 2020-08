Kelly Osbourne hat fast 40 Kilo abgenommen

2020 solle das Jahr werden, in dem sie sich endlich um sich selbst kümmern wolle, kündigte Kelly Osbourne zum Jahreswechsel an. Bisher habe sie stets die Bedürfnisse anderer über ihre eigenen gestellt, schrieb die Tochter von Musiker Ozzy Osbourne auf ihrem Instagram-Account. Es sieht ganz so aus, als habe die 35-Jährige ihren Plan in die Tat umgesetzt, denn auf aktuellen Instagram-Fotos wirkt Osbourne deutlich schlanker und gesünder. Das bemerkten auch Bekannte der Britin. "Oh mein Gott, du hast viel Gewicht verloren", kommentierte eine Freundin Osbournes kürzlich. Kelly Osbourne antwortete darauf: "Das stimmt. Ich habe 40 Kilogramm verloren, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben." Zudem verriet sie über ihre neue Figur: "Ich habe hart daran gearbeitet und es fühlt sich so gut an." Bleibt ihr zu wünschen, dass sie sich den gesunden Lebensstil beibehält, denn in der Vergangenheit kämpfte die Musiker-Tochter immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen.